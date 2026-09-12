Зіркова українська гімнастка показала атмосферні фото з Туреччини: позувала у купальнику на заході сонця

19-річна українська гімнастка Анастасія Ікан вирушила на невелику морську відпустку після завершення основної частини змагального сезону.

Спортсменка обрала для відпочинку Туреччину, звідки вже встигла поділитися атмосферними світлинами.

На одному з кадрів Ікан позувала у купальнику просто над водою — спортсменка розташувалася на спеціальній натягнутій сітці для відпочинку, яка дозволяє буквально зависнути над морем.

Особливої атмосфери світлинам додав захід сонця. На тлі вечірнього неба Анастасія насолоджувалася спокійним відпочинком далеко від спортивних майданчиків та напружених тренувань.

Нагадаємо, напередодні українка Софія Країнська посіла перше місце в багатоборстві на міжнародному турнірі юніорок в чеському Брно.

Натомість инша представниця України Варвара Чубарова за підсумками змагань стала "срібною" призеркою.