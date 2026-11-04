Кохана Мудрика влаштувала розкішну фотосесію біля каміна, вразивши фанатів елегантним образом

Кохана українського футболіста Михайла Мудрика Джордін Джонс поділилася новою ефектною фотосесією, для якої обрала вишуканий вечірній образ.

Американка позувала на тлі запаленого каміна, створивши атмосферу затишку та розкоші.

Джордін постала перед камерою у чорній елегантній сукні, поверх якої накинула чорний кардиган. Образ доповнили високі підбори, які підкреслили витончений стиль дівчини.

Серію світлин Джонс підписала фразою "Après at the chalet", що можна перекласти як "Після відпочинку в шале".

Нагадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени минулого року, після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Парижа.

Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелеса до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.

Раніше кохана Михайла записала щемливе відео для іноземної аудиторії про війну в Україні.