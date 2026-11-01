Гаряча фанатка МЮ влаштувала відвертий челендж: не зупиниться викладати фото грудей, поки Карріка не звільнять

Прихильниця Манчестер Юнайтед і модель OnlyFans Скайлар Скай вирішила у вкрай незвичний спосіб висловити своє невдоволення ситуацією в улюбленому клубі.

Дівчина оголосила у соціальних мережах відвертий челендж: вона пообіцяла щодня публікувати пікантні фотографії, доки Манчестер Юнайтед не звільнить Майкла Карріка з посади головного тренера.

Причиною такого емоційного рішення стала затяжна невдала серія команди. Востаннє "червоні дияволи" перемагали 10 вересня, коли в матчі Ліги чемпіонів розгромили Сабах із рахунком 4:0.

Are you Carrick in or Carrick out https://t.co/J9ctcZtmaT — Skylar Skye (@SkylarSkye3) October 31, 2026

Відтоді ситуація для клубу суттєво погіршилася. Наразі Манчестер Юнайтед не може здобути перемогу вже у дев'яти матчах поспіль у всіх турнірах.

Після дев'яти турів Англійської Прем'єр-ліги команда має лише сім очок і посідає 17-те місце в турнірній таблиці. Тож невдоволення серед уболівальників лише зростає, а Скайлар вирішила привернути увагу до кризи в клубі максимально провокаційним способом.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед поступився на виїзді Челсі із рахунком 0:2.

Що стосується Скай, вона стала відома у соцмережах не лише завдяки пікантному контенту, але й челенджу для форварда МЮ Беньяміна Шешко, зголосившись виконати будь-яке бажання.