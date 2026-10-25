Розкішні букети та ніжність із котиком: дівчина Мудрика показала нові кадри з особистого життя

Дівчина українського футболіста Михайла Мудрика Джордін Джонс поділилася новим фотосетом, у якому показала яскраві моменти зі свого повсякдення.

Серед кадрів знайшлося місце розкішним букетам від коханого, спортивним тренуванням, походу на бейсбол і зворушливому моменту за участю самого футболіста.

Особливу увагу привернули квіти, якими Мудрик потішив свою обраницю. Джордін також показала, як підтримує активний спосіб життя, та поділилася кадрами з бейсбольного матчу, додавши до фотодобірки різноманітні моменти зі свого життя.

Не обійшлося й без ніжних домашніх сцен. На одному зі знімків Михайло Мудрик пестить котика своєї дівчини. Цей кадр продемонстрував більш особистий бік життя футболіста поза футбольним полем і став одним із наймиліших моментів фотосету.

Нагадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени минулого року, після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Парижа.

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Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелеса до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.

Раніше кохана Михайла записала щемливе відео для іноземної аудиторії про війну в Україні.