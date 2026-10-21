Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ЗМІ повідомили, коли Мудрик може знову зіграти за Тоттенгем

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2026, 20:27
ЗМІ повідомили, коли Мудрик може знову зіграти за Тоттенгем
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик продовжує відновлюватися після травми гомілкостопа.

За інформацією football.london, у клубі сподіваються, що він знову зіграє до листопадової перерви на матчі збірних.

Через ушкодження Мудрик пропустив матч АПЛ проти Ковентрі, який відбувся 19 жовтня та завершився перемогою Тоттенгема з рахунком 3:1. Клуб перед грою підтвердив, що українець залишається поза складом через травму.

Орієнтовний термін повернення – до міжнародної паузи в листопаді. Перед нею Тоттенгем має зіграти з Челсі, Ньюкаслом і Лідсом.

Мудрик травмувався на тренуванні невдовзі після дебюту за Тоттенгем. Українець зіграв у матчі проти Ноттінгем Форест, який завершився з рахунком 0:0. Ця зустріч стала для нього першою офіційною грою з листопада 2024 року.

Тоттенгем Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

Дівчина Мудрика влаштувала ефектну фотосесію в Лондоні: похизувалася стильним образом у мінісукні
Мудрик пропустить матч із Манчестер Юнайтед: Де Дзербі розповів про відновлення українця
Люди навіть не усвідомлюють, наскільки все серйозно: дівчина Мудрика записала емоційне відео про війну в Україні
Він буде дуже важливим ресурсом: Мальдера висловився щодо майбутнього Мудрика у збірній України
Я просто за нього радий: Миколенко – про повернення Мудрика до футболу

Останні новини