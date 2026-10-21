ЗМІ повідомили, коли Мудрик може знову зіграти за Тоттенгем

Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик продовжує відновлюватися після травми гомілкостопа.

За інформацією football.london, у клубі сподіваються, що він знову зіграє до листопадової перерви на матчі збірних.

Через ушкодження Мудрик пропустив матч АПЛ проти Ковентрі, який відбувся 19 жовтня та завершився перемогою Тоттенгема з рахунком 3:1. Клуб перед грою підтвердив, що українець залишається поза складом через травму.

Орієнтовний термін повернення – до міжнародної паузи в листопаді. Перед нею Тоттенгем має зіграти з Челсі, Ньюкаслом і Лідсом.

Мудрик травмувався на тренуванні невдовзі після дебюту за Тоттенгем. Українець зіграв у матчі проти Ноттінгем Форест, який завершився з рахунком 0:0. Ця зустріч стала для нього першою офіційною грою з листопада 2024 року.