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Тренер Тоттенгема повідомив, чи встиг відновитись Мудрик до найближчого матчу АПЛ

Денис Іваненко — 31 жовтня 2026, 09:25
Тренер Тоттенгема повідомив, чи встиг відновитись Мудрик до найближчого матчу АПЛ
Михайло Мудрик
Getty Images

Наставник Тоттенгема Роберто Де Дзербі розповів про кадрову ситуацію в команді перед поєдинком дев'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Італійський фахівець заявив, що наразі лондонцям не можуть допомогти чотири футболісти. Серед цього списку досі залишається український вінгер Михайло Мудрик.

"Дестіні Удоджі доступний. Тосін Адарабіойо, Лукас Бергвалль і Михайло Мудрик усе ще поза грою. Савіо також травмований, але всі інші готові. Цього тижня Джеймс Меддісон працював не так, як інші гравці, але до матчу він буде готовий", – сказав Де Дзербі.

Зазначимо, що Мудрик отримав травму щиколотки на початку вересня. Очікувалось, що він відновиться саме до цієї гри, проте цей процес затягнувся.

Наразі невідомо, коли українець зможе повернутись точно. Проте у Тоттенгемі сподіваються, що це станеться до листопадової перерви на матчі збірних.

Наступний поєдинок "шпори" проведуть проти Крістал Пелес. Лондонське дербі відбудеться 31 жовтня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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