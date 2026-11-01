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У Тоттенгемі назвали терміни повернення Мудрика

Олександр Булава — 1 листопада 2026, 20:50
У Тоттенгемі назвали терміни повернення Мудрика
Михайло Мудрик
ФК Тоттенгем

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі розповів про кадрову ситуацію в команді після матчу 9 туру Англійської Прем'єр-ліги з Крістал Пелес (2:0).

Його слова передає пресслужба "шпор".

За словами італійського фахівця, український вінгер буде готовий грати вже після завершення міжнародної паузи.

"До міжнародної паузи – Тосін і Бергвалль. Можливо, не в стартовому складі проти Лідса, але сподіваюся, що вони зможуть зіграти. Мудрик і Савіо – після міжнародної паузи", – сказав Де Дзербі.

Мудрик травмувався на тренуванні невдовзі після дебюту за Тоттенгем. Українець зіграв у матчі проти Ноттінгем Форест, який завершився з рахунком 0:0. Ця зустріч стала для нього першою офіційною грою з листопада 2024 року. Очікувалось, що він відновиться у жовтні, проте цей процес затягнувся.

Нагадаємо, що найближчі поєдинки збірної України в Лізі націй відбудуться 14 листопада проти Грузії та 17 листопада проти Північної Ірландії.

Тоттенгем Михайло Мудрик Роберто Де Дзербі

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