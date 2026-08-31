Кохана Мудрика показала миле фото з футболістом: пара здивувала парним образом

Дівчина українського футболіста Челсі Михайла Мудрика, американська співачка та блогерка Джордін Джонс, поділилася з підписниками милим кадром із коханим.

Джордін опублікувала в Instagram спільне фото з Мудриком, зроблене перед дзеркалом. Пара вирішила підібрати майже однакові образи: обоє одягнули джинси та блакитні в'язані светри.

Схожий стиль Джордін та Михайла зробив кадр ще більш атмосферним. На фото вони позують поруч, демонструючи свій невимушений образ поза межами футбольного поля.

"Близнюк", – коротко підписала публікацію Джонс.

Нагадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Парижа.

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Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелеса до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.

Раніше повідомлялося, що Михайло розсмішив фанатів кумедною суперечкою із дівчиною через десерт.