Кохана Мудрика привітала українця з переходом у Тоттенгем

Дівчина українського футболіста Михайла Мудрика, американська співачка та блогерка Джордін Джонс, вже відреагувала на новий етап у кар'єрі свого коханого.

Після переходу українського вінгера до Тоттенгема Джордін опублікувала у соціальних мережах спільну фотографію з Михайлом, зроблену під час презентації футболіста в його новому клубі.

Для підпису до знімка Джонс обрала лише два слова, але вони повністю передали її ставлення до важливої події в кар'єрі коханого:

"Нова глава".

Нагадаємо, Мудрик перейшов до Тоттенгема на правах оренди терміном на один сезон. В угоді також передбачена опція викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів.

Український вінгер гратиме за лондонців під 27-м номером. Раніше він ніколи з таким не виступав.