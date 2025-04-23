Харлан поділилася милим ранковим фотосетом із племінником

Найтитулованіша фехтувальниця України Ольга Харлан виклала в Instagram серію зворушливих світлин, де позує разом зі своїм племінником Тимофієм.

Без макіяжу, у домашньому образі, з щирою усмішкою – Ольга знову засяяла в соцмережах.

"Ось такий ранок", – коротко підписала пост спортсменка.

Нещодавно Харлан поділилася ефектними кадрами на тлі мальовничого пейзажу зі своїм коханим Луїджі Самеле.

Читайте також : Відео Захват від стадіону та атмосфери: Харлан з нареченим відвідала матч Серії А

Нагадаємо, Ольга та Луїджі почали зустрічатися ще у 2019 році. Восени італієць зробив пропозицію руки та серця.

Після цього пара провела багато часу на батьківщини італійського фехтувальника, де українка поділилася кадрами приготування домашньої пасти.