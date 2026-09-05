Найцінніший подарунок життя: Харлан милим постом відзначила 36-річчя

Легендарна українська шаблістка Ольга Харлан у п'ятницю, 4 вересня, відсвяткувала свій 36-й день народження.

З нагоди особливого дня спортсменка поділилася зворушливим дописом у своїх Instagram-історіях. Ольга опублікувала ніжну світлину, на якій тримає на руках свою доньку.

До фотографії легендарна українська шаблістка додала дуже теплий та емоційний підпис, зізнавшись, який подарунок вважає найціннішим у своєму житті:

"36. Найцінніший подарунок життя вже в моїх руках. Безмежно вдячна".

Нагадаємо, наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

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На початку червня Ольга уперше стала мамою. Разом із Самеле вони назвали доньку Аріанною.

Після народження дитини титулована українська спортсменка регулярно ділиться моментами сімейного життя, щоразу отримуючи сотні теплих відгуків від своїх прихильників.