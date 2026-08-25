Конрад: Cподіваюся Харлан повереться на фехтувальну доріжку

Головна тренерка збірної України з фехтування Наталія Конрад розповіла про можливість повернення Ольги Харлан до виступів.

Її слова цитує пресслужба Федерації фехтування України.

"По Ользі Харлан є певна невизначеність, але я дуже сподіваюся, що вона повернеться на доріжку. Влада Харкова вже почала серйозно тренуватися і дуже хоче від початку сезону повністю бути в процесі – підготовчому та змагальному. (Юлія) Бакастова і (Олена) Кравацька – швидше за все, ні. Хоча якщо та ж Олена побачить, що Оля повернулася, Аліна (Комащук) є, то їй теж може захотітися повторити", – сказала Конрад.

Раніше повідомлялося, що зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан уперше стала мамою.

35-річна фехтувальниця є найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпійських ігор. Вона має у своєму активі шість медалей, з яких дві – золоті.

Уродженка Миколаєва вже тривалий час перебуває у стосунках з відомим італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Восени 2024 року пара заручилась.