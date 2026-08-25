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Конрад: Cподіваюся Харлан повереться на фехтувальну доріжку

Руслан Травкін — 25 серпня 2026, 19:21
Конрад: Cподіваюся Харлан повереться на фехтувальну доріжку
Наталія Конрад
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Головна тренерка збірної України з фехтування Наталія Конрад розповіла про можливість повернення Ольги Харлан до виступів.

Її слова цитує пресслужба Федерації фехтування України.

"По Ользі Харлан є певна невизначеність, але я дуже сподіваюся, що вона повернеться на доріжку. Влада Харкова вже почала серйозно тренуватися і дуже хоче від початку сезону повністю бути в процесіпідготовчому та змагальному.

(Юлія) Бакастова і (Олена) Кравацькашвидше за все, ні. Хоча якщо та ж Олена побачить, що Оля повернулася, Аліна (Комащук) є, то їй теж може захотітися повторити", – сказала Конрад.

Раніше повідомлялося, що зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан уперше стала мамою.

35-річна фехтувальниця є найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпійських ігор. Вона має у своєму активі шість медалей, з яких дві – золоті.

Уродженка Миколаєва вже тривалий час перебуває у стосунках з відомим італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Восени 2024 року пара заручилась.

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