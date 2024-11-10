Захват від стадіону та атмосфери: Харлан з нареченим відвідала матч Серії А

Українська фехтувальниця Ольга Харлан зараз мандрує Італією разом зі своїм коханим Луїджі Самеле.

Олімпійська чемпіонка вчора завітала на футбольний матч у межах Серії А, в якому Ювентус зустрічався з Торіно (2:0).

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Харлан поділилася у соцмережах відео зі стадіону, показавши атмосферу на трибунах. Наша спортсменка залишилася у захваті від побаченого.

"О так", – написала в Інстаграмі Ольга.

Нагадаємо, нещодавно шестиразова олімпійська призерка заручилася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Зазначимо, що це буде другий шлюб української фехтувальниці. У серпні 2014 року Ольга Харлан одружилася з українським шаблістом, призером чемпіонатів світу та Європи Дмитром Бойком. Пара розлучилася 2018 року.