Харлан показала осінній вайб у стильній добірці з фото

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася в Instagram атмосферним знімком, який ідеально передає настрій осені.

На фото спортсменка позує у кав’ярні, тримаючи чашку в руках, а на передньому плані – осіння квіткова композиція, що додає знімку особливого затишку.

Для образу Харлан обрала білу футболку з прапором України, підкресливши патріотичний акцент і водночас простоту моменту.

Підпис до світлини короткий, але влучний: "autumn vibe".

Нагадаємо, наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

Українська спортсменка прониклася місцевим колоритом, показавши прихильникам навіть кадри приготування справжньої домашньої пасти.

Раніше Харлан надихнилася абсолютним чемпіонством Усика, задумавшись над виступами на Олімпіаді-2026.