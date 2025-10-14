Онофрійчук зачарувала ніжним образом у фотосесії для відомого бренду

Абсолютна чемпіонка Європи з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук взяла участь у стильній фотосесії для українського спортивного бренду 1ONA.

На знімках 17-річна спортсменка позує у фірмовому купальнику бренду під назвою "Ruff Ruff".

Компанія описала її як втілення сили, витонченості та натхнення, як справжню чемпіонку, яка поєднує грацію з внутрішньою енергією.

Ніжний, але впевнений образ юної гімнастки миттєво підкорив шанувальників. Таїсія випромінює спокій і впевненість, демонструючи, що спортивна краса – це не лише про перемоги, а й про стиль, характер і самовираження.

Нагадаємо, напередодні українська команда "Школи Дерюгіних" у складі Таїсії Онофрійчук, Поліни Каріки та Любові Горащенко здобула золоту медаль на клубному чемпіонаті світу AEON Cup 2025 з художньої гімнастики.

Раніше повідомлялося, що Онофрійчук та Каріка виграли чотири золоті медалі на Гран-прі у Брно.