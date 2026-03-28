18-річна Максименко вперше увійшла до вісімки найкращих на етапі Кубку світу

Українська шпажистка Анна Максименко показала свій найкращий результат на етапі Кубку світу в Астані, вперше в кар'єрі посівши підсумкове шосте місце та потрапивши до топ-8.

18-річна спортсменка розпочала виступи з 1/32 фіналу, де перемогла представницю Німеччини Александру Ціттель з рахунком 15:6. У наступному раунді вона здолала "нейтральну" фехтувальницю Мілен Бавуге Хабіману (15:9), а в поєдинку за вихід у чвертьфінал виграла в італійки Гаї Кафоріо (15:12).

На стадії 1/4 фіналу львів'янка поступилася першому номеру світового рейтингу Сон Се Ра з Південної Кореї (9:15), яка зрештою стала переможницею турніру.

Срібло етапу Кубку світу здобула естонка Катріна Лехіс, а бронзові нагороди отримали француженка Діана фон Керссенброк та італійка Альберта Сантуччо.

Загалом в основній сітці змагань схрещували шпаги п'ять представниць України. Інна Бровко посіла 12-те місце, Яна Шемякіна стала 43-ю, Аліна Дмитрук завершила турнір на 56-й позиції, а Катерина Коротецька замкнула топ-60.

Кубку світу з фехтування в Астані.

Шпага, особисті:

🥇 Сон Се Ра (Південна Корея)

🥈 Катріна Лехіс (Естонія)

🥉 Діана фон Керссенброк (Франція)

🥉 Альберта Сантуччо (Італія)

...

6. Анна Максименко (Україна)

12. Інна Бровко (Україна)

43. Яна Шемякіна (Україна)

56. Аліна Дмитрук (Україна)

60. Катерина Коротецька (Україна)

Нагадаємо, у лютому цього року жіноча збірна України у складі Емілі Конрад, Анни Максименко, Аліни Дмитрук та Марії Середи здобула золоті медалі у командних змаганнях на юніорському чемпіонаті Європи у Тбілісі.

На тому ж турнірі Максименко здобула срібну нагороду в особистих змаганнях, поступившись у фіналі представниці Латвії.