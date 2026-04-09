У Ріо-де-Жанейро сталася пожежа на велотреку, який мав приймати юніорський ЧС з фехтування

Микола Літвінов — 9 квітня 2026, 13:41
tvprefeito.com

У Ріо-де-Жанейро сталася пожежа на даху Велодрому Олімпійського парку Барра-да-Тіжука, де мав проходити юніорсько-кадетський чемпіонат світу з фехтування.

Про це повідомляє TV Prefeito. Деталі розкриває Українська федерація фехтування.

Це сталося 8 квітня о 4 ранку за місцевим часом. Вогонь почав розповсюджуватися з даху арени, а для усунення катастрофи було викликано близько 60 пожежників та військовослужбовців.

Інформація про постраждалих відсутня. Через інцидент змагання з фехтування повністю перенесли на арену "Каріока", де бої групової стадії розпочалися за розкладом, але можливі подальші зміни у графіку.

Зауважимо, що ця арена також відома тим, що приймала змагання з велоспорту на треку на Олімпійських іграх 2016 року. На честь них там відкрили музей з олімпійськими експонатами.

Нагадаємо, напередодні гравець швейцарського клубу Парадізо Есек'єль Скелотто загасив пожежу на стадіоні під час матчу проти команди Бавуа.

Українські фехтувальники зробили бронзовий дубль на ЧС-2026
Відчуваю, що система змінилась: Свічкар – про своє дебютне "золото" на Кубку світу
18-річна Максименко вперше увійшла до вісімки найкращих на етапі Кубку світу
Харлан і її наречений розкрили стать майбутньої дитини
Харлан розкрила свій термін вагітності, висловившись про життя без тренувань

