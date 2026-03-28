Відчуваю, що система змінилась: Свічкар – про своє дебютне "золото" на Кубку світу

Чинний чемпіон Європи та дворазовий медаліст чемпіонату світу, 32-річний шпажист Роман Свічкар, який вперше в кар'єрі виборов золоту медаль на Кубку світу, розповів, що стало запорукою його успіху.

Його слова наводить пресслужба Федерації фехтування України.

"Дуже зручно бути сіяним і стартувати одразу з Таблиці 64. Ще від початку року з точки зору психології я вирішив ставитися до цього, як до розгону. Сприймати це не як зону комфорту, що ти вже якесь місце точно посів, а дивитися як на можливість вирватися вперед. В Астані я не заглядав далі першого бою. Не грав в ці ігри, намагаючись прорахувати, який може бути суперник, просто готувався до кожного поєдинку", – зазначив він.

Свічкар також сказав. що саме стало запорукою успіху в фіналі змагань, і оцінив рівень Руслана Курбанова, з яким і сперечався у фіналі за "золото".

"Сьогодні бій був важчим, тому що я програв йому минулого разу в Катарі. Під кінець фізично відчував, що перегрівся. У мене не було паузи, бо я боявся отримати другу жовтку картку за затягування бою. Допомогли слова брата Богдана Свічкаря, ми спілкувалися якраз перед боєм з Галассі. Він сказав, що буде бійка, в спортивному сенсі цього слова, і мені треба буде показати характер. І в піковий момент я про це згадав. І як би у мене не пекло в грудях, я вирішив, що треба дотиснути суперника, по-чоловічому, впевнено. У нас працює велика, сильна команда. Зараз я відчуваю, що система змінилась. Тренери працюють в одній зв'язці, ти можеш отримувати індивідуальні уроки у різних фахівців. Хочеться всім їм подякувати, вони дають нам, спортсменам, такий імпульс, щоб ми розвивались. І це спрацювало, я класно себе почував і фізично, і психологічно!", – сказав Роман.

Для Свічкаря це друга в кар'єрі медаль на етапах Кубку світу, у 2019 він виборов "бронзу" в Берліні.

Раніше повідомлялося, що Роман Свічкар посів 18 місце на етапі Кубку світу в німецькому Гайденгаймі.