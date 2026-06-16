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Легендарна Харлан вперше стала мамою

Денис Іваненко — 16 червня 2026, 10:46
Легендарна Харлан вперше стала мамою
Харлан з нареченим
Instagram

Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала мамою.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Спортсменка розповіла, що в неї народилась донечка. Також вона розкрила ім'я своєї дитини.

"Аріанна. 14.06.2026. Мама й тато люблять тебе більше за все", – написала Харлан.

Зазначимо, що 35-річна фехтувальниця є найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпійських ігор. Вона має у своєму активі шість медалей, з яких дві – золоті.

Нагадаємо, що уродженка Миколаєва вже тривалий час перебуває у стосунках з відомим італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Восени 2024 року пара заручилась.

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