Легендарна Харлан вперше стала мамою

Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала мамою.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Спортсменка розповіла, що в неї народилась донечка. Також вона розкрила ім'я своєї дитини.

"Аріанна. 14.06.2026. Мама й тато люблять тебе більше за все", – написала Харлан.

Зазначимо, що 35-річна фехтувальниця є найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпійських ігор. Вона має у своєму активі шість медалей, з яких дві – золоті.

Нагадаємо, що уродженка Миколаєва вже тривалий час перебуває у стосунках з відомим італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Восени 2024 року пара заручилась.