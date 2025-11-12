Бронзова призерка олімпійський ігор поділилася милими родинними кадрами з ботанічного саду

Бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Ірина Геращенко продовжує тішити прихильників атмосферними світлинами.

Цього разу спортсменка опублікувала милу сімейну фотосесію, зроблену в ботанічному саду під час осінньої прогулянки.

На фото Ірина позує разом із чоловіком та маленькою донечкою, насолоджуючись теплими барвами жовтня. У підписі до допису легкоатлетка поділилася своїм натхненням:

"Не дивлячись на теплий листопад, хочу зберегти спогади про яскравий, надзвичайно красивий і барвистий жовтень. Прекрасно, коли погода сонячна, але ще краще – коли ми самі вміємо по-справжньому світити".

Фотосесія стала продовженням серії осінніх кадрів, які Ірина публікувала раніше.

Нагадаємо, у червні Ірина народила доньку Діану. На початку вересня сама Геращенко заявила про бажання повернутися в спорт.

Раніше президентка Федерації легкої атлетики України розповіла про плани на майбутнє іменитої стрибунки у висоту.