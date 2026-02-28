Я була на сьомому небі: Геращенко – про здобуття бронзи чемпіонату України

Українська стрибунка Ірина Геращенко емоційно прокоментувала завоювання бронзової медалі на чемпіонаті України у приміщенні.

Її слова передає Суспільне Спорт.

У своєму третьому старті після декретної паузи легкоатлетка підкорила планку на висоті 1,93 метра, і тепер зосередиться на підготовці до літніх турнірів.

"Закінчили сезон цими прекрасними 1.93 м. Вдома, з такою класною атмосферою. Будемо вже готуватися на літо. Я неймовірно щаслива, що я була в секторі і змагалася з нашими найсильнішими дівчатами".

Спортсменка також додала, що дуже довго і з нетерпінням чекала на своє повноцінне повернення.

"Я минулого року дивилася чемпіонат України і пускала слюні, думала, як я хочу відновитися після народження доньки та змагатися з дівчатами. Я була сьогодні просто на сьомому небі від цього".

Переможницею національної першості стала Ярослава Магучіх, яка взяла планку 1,96 метра з другої спроби. Срібну нагороду з аналогічним результатом виборола Юлія Левченко, поступившись чемпіонці лише за кількістю виконаних стрибків.

Нагадаємо, нещодавно Геращенко здобула "бронзу" на турнірі Золотого туру у Белграді. Це був її перший міжнародний старт після тривалої перерви, пов'язаної з народженням дитини. Геращенко повністю пропустила 2025 рік через вагітність.