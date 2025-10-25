Саладуха: Геращенко дуже хоче повернутися

Українська правда
Олег Дідух — 25 жовтня 2025, 16:43
Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ольга Саладуха розповіла про плани іменитої стрибунки у висоту Ірини Геращенко повернутися у великий спорт.

"Вона вже в такому запалі, що ви собі не уявляєте. Мені здається, ще місяця навіть не дочекалася після пологів, а вона вже була у залі з дитиною. Ми з нею говорили, вона каже, що дуже хоче повернутися.

Вона вже тренується. Я не знаю, чи зимовий сезон вона буде планувати, ще дуже важко, тому що дитинці тільки чотири місяці. Але вона вже готова, і, сподіваюсь, на літній сезон будемо очікувати на Ірину", – заявила голова ФЛАУ.

Нагадаємо, у червні поточного року Геращенко народила доньку Діану. На початку вересня сама Ірина заявила про бажання повернутися в спорт.

