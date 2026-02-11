Перша міжнародна медаль після народження дитини: Геращенко здобула "бронзу" на турнірі в Белграді

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою на турнірі Золотого туру у Белграді.

Ірина з другої спроби подолала 1.91 м, що дозволило їй оновити особистий рекорд після останього командного чемпіонату України та гарантувати місце на п'єдесталі. Наступна висота, 1.94 м, українці не підкорилася, і вона завершила змагання третьою.

Перемогу на змаганнях здобула призерка ЧС-2025 – сербка Ангеліна Топич, яка підкорила висоту 1.96 м. На другій сходинці п'єдесталу опинилася представниця Чорногорії та віцечемпіонка Європи-2022 Марія Вукович, яка завершила виступи з результатом 1.94 м.

Золотий тур у приміщенні. Белград

Ангеліна Топич (Сербія) – 1.96 м Марія Вукович (Чорногорія) – 1.94 м Ірина Геращенко (Україна) – 1.91 м

Це її перший міжнародний старт після тривалої перерви, пов'язаної з народженням дитини. Геращенко повністю пропустила 2025 рік через вагітність.

Нагадаємо, вона повернулася до змагань на початку 2026-го, вигравши командний чемпіонат України з результатом 1.90 м.