Геращенко стала матір’ю
Ірина Геращенко
instagram.com/gerashchenkoi
Відома українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вчора, 11 червня, стала матір’ю. Вона народила доньку.
Про це повідомила сама 30-річна спортсменка на своїй сторінці в Instagram.
"Вчора був наш найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик. На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості", – написала легкоатлетка.
Чоловік Геращенко – український спортсмен і тренер Сергій Спільняк. Пара одружена з 2019 року.
Про свою вагітність Геращенко повідомила наприкінці грудня минулого року. Українська спортсменка є бронзовим призером Олімпіади-2024 у стрибках у висоту. Також минулого року вона завоювала бронзу чемпіонату Європи в Римі. Також завойовувала два срібла на Універсіадах і одне – на чемпіонаті Європи в приміщенні.