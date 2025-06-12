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Геращенко стала матір’ю

Олег Дідух — 12 червня 2025, 12:47
Геращенко стала матір’ю
Ірина Геращенко
instagram.com/gerashchenkoi

Відома українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вчора, 11 червня, стала матір’ю. Вона народила доньку.

Про це повідомила сама 30-річна спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора був наш найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик. На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості", – написала легкоатлетка.

Чоловік Геращенко – український спортсмен і тренер Сергій Спільняк. Пара одружена з 2019 року.

Про свою вагітність Геращенко повідомила наприкінці грудня минулого року. Українська спортсменка є бронзовим призером Олімпіади-2024 у стрибках у висоту. Також минулого року вона завоювала бронзу чемпіонату Європи в Римі. Також завойовувала два срібла на Універсіадах і одне – на чемпіонаті Європи в приміщенні.

Ірина Геращенко Стрибки у висоту

Ірина Геращенко

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