Геращенко показала теплі сімейні фото: осіння прогулянка з чоловіком і донечкою

Бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Ірина Геращенко поділилася зворушливими світлинами зі своєю родиною.

На фото спортсменка позує разом із чоловіком та маленькою донечкою під час осінньої прогулянки.

"Вчора був красивий день для сімейної прогулянки і невеликої фотосесії. Осінь уміє бути сонячною та теплою", – написала Геращенко.

Фани у коментарях засипали Ірину компліментами, відзначаючи її природну красу та щиру атмосферу родинного щастя.

Читайте також : Фото Нова партнерка з тренувань: новонароджена донька відомої легкоатлетки завітала на заняття Левченко

Нагадаємо, у червні поточного року Геращенко народила доньку Діану. На початку вересня сама Ірина заявила про бажання повернутися в спорт.

Раніше президентка Федерації легкої атлетики України розповіла про плани на майбутнє іменитої стрибунки у висоту.