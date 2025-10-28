Геращенко показала теплі сімейні фото: осіння прогулянка з чоловіком і донечкою
Бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Ірина Геращенко поділилася зворушливими світлинами зі своєю родиною.
На фото спортсменка позує разом із чоловіком та маленькою донечкою під час осінньої прогулянки.
"Вчора був красивий день для сімейної прогулянки і невеликої фотосесії. Осінь уміє бути сонячною та теплою", – написала Геращенко.
Фани у коментарях засипали Ірину компліментами, відзначаючи її природну красу та щиру атмосферу родинного щастя.
Нагадаємо, у червні поточного року Геращенко народила доньку Діану. На початку вересня сама Ірина заявила про бажання повернутися в спорт.
Раніше президентка Федерації легкої атлетики України розповіла про плани на майбутнє іменитої стрибунки у висоту.