Сімейна ідилія: Світоліна поділилася милим фото з рідними з оперного театру в Одесі
Зіркова тенісистка Еліна Світоліна активно веде соцмережі і ділиться з фанатами моментами свого життя.
Українська спортсменка опублікувала миле родинне фото з Одеси. Еліна з рідними зробила селфі перед переглядом вистави в легендарному оперному театрі.
"Family time", – підписала знімок тенісистка.
Нагадаємо, у понеділок жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Еліна Світоліна залишилася на 14 позиції.
Напередодні українська тенісистка стала володаркою нагороди "Heart Award" за виступ у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.
Раніше Світоліна вразила фанатів атмосферними кадрами з відпочинку на батьківщині Кріштіану Роналду.