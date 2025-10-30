Сімейна ідилія: Світоліна поділилася милим фото з рідними з оперного театру в Одесі

Зіркова тенісистка Еліна Світоліна активно веде соцмережі і ділиться з фанатами моментами свого життя.

Українська спортсменка опублікувала миле родинне фото з Одеси. Еліна з рідними зробила селфі перед переглядом вистави в легендарному оперному театрі.

"Family time", – підписала знімок тенісистка.

Нагадаємо, у понеділок жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Еліна Світоліна залишилася на 14 позиції.

Напередодні українська тенісистка стала володаркою нагороди "Heart Award" за виступ у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.

