Світоліна показала життя мами: українська тенісистка зачарувала милими фото з дому

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася з підписниками серією щирих кадрів із повсякденного життя, показавши іншу сторону своєї кар'єри поза кортом.

У добірці фото спортсменка продемонструвала прогулянки зі своєю донькою Скай, домашню атмосферу, тренування та моменти відпочинку.

На знімках можна побачити, як Світоліна проводить час із сім'єю, насолоджується природою та поєднує материнство зі спортивною підготовкою. Окрему увагу фанатів привернули кадри з донькою, які додали публікації особливої теплоти.

Пост тенісистка підписала фразою "Stay-at-home mom", що перекладається як "мама, яка проводить час вдома", підкресливши новий етап у своєму житті.

Нагадаємо, напередодні Еліна несподівано поступилась угорці Анні Бондар у другому колі турніру в столиці Іспанії.

Світоліна не залишить топ-10 світового рейтингу після завершення турніру серії WTA 1000 в Мадриді.