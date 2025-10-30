Світоліна – про позатенісне життя: Хочеться проводити більше часу з донькою

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна завітала у гості до свого спонсора, бренду MacPaw, і розповіла про своє повсякденне життя та його відмінність від турнірного ритму.

Інтерв'ю зі Світоліною наведено на YouTube-каналі MacPaw.

"Мій день починається майже однаково щодня. У мене є свій розпорядок: я прокидаюся, виконую ранкові ритуали, виходжу на каву, потім повертаюся, щоб зібратися і спакувати сумку для тренувань. Перш ніж вийти, я завжди намагаюся навести порядок у кімнаті. Я люблю, коли все лежить на своєму місці, тоді і в голові порядок, і я можу спокійно виходити з дому", – поділилася Еліна.

Попри народження доньки, розпорядок дня тенісистки не особливо змінився.

" Під час турнірів я все одно прокидаюся рано. Але тепер ранки стали особливими, тому що я снідаю з донькою. Це дуже милий момент, який ми проводимо разом, коротка тиша перед тим, як почнеться божевільний ритм дня. Вона йде в парк, я – на матч, і все знову набирає обертів. Але ранок – це наш особливий час, коли ми по-справжньому близькі".

Від родинних затишних моментів Світоліна вміє швидко перемикатися на роботу.

" Для мене це дуже легко. Як тільки я приїжджаю на корт і одягаю форму, козирок або кепку, відразу переходжу в "матчевий режим". З цього моменту все зосереджено на роботі і концентрації".

Однак, бути тенісисткою – непроста задача.

"Найскладніше для мене – подорожі. Професійний теніс – це багато часу далеко від дому, а навіть вдома я багато годин проводжу на корті, в залі або на відновленні. На це йде більша частина дня. Це велика жертва для мого спорту, для мого виступу. Іноді я хотіла б бути довше з донькою, але я ціную кожну хвилину, коли ми разом як сім'я", – підсумувала Еліна.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна стала лауреаткою нагороди "Heart Award" за виступ у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.