Світоліна вдруге за рік стала володаркою нагороди за виступ у складі збірної України

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала володаркою нагороди "Heart Award" за виступ у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Нагорода "Heart Award" вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг.

Світоліна у вересневому фінальному раунді КБДК спочатку в рамках чвертьфінального матчу проти команди Іспанії обіграла Паулу Бадосу, а в півфінальному поєдинку прикро поступилася італійці Жасмін Паоліні.

За підсумками вболівальницького голосування Еліна випередила Паоліні, її співвітчизницю Елізабетту Коччаретто, а також американку Джессіку Пегулу.

Грошовий приз у розмірі 10 000 доларів українська тенісистка вирішила передати у свій фонд Svitolina Foundation, який підтримує українських молодих тенісистів.

Нагадаємо, що у червні Еліна Світоліна отримала нагороду "Heart Award" за виступ у плейоф КБДК, за підсумком якого збірна України вперше в історії пробилася у фінальний раунд змагань.