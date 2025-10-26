Завітала на батьківщину Роналду: Світоліна поділилася ефектними кадрами з Мадейри

Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила зробити паузу після насиченого сезону та вирушила у подорож до одного з наймальовничіших місць Європи – на Мадейру, батьківщину легендарного Кріштіану Роналду.

Зіркова спортсменка поділилася з підписниками серією ефектних світлин, на яких позує серед гірських краєвидів, біля водоспадів і на узбережжі Атлантичного океану. На знімках Еліна виглядає щасливою та розслабленою, насолоджуючись кожним моментом подорожі.

" Мадейра була вогонь. На сангрії тримаємось ", – підписала Світоліна свій допис, натякнувши, що відпочинок вдався на всі сто.

Фанати одразу засипали спортсменку компліментами, відзначивши, що природна краса Еліни ідеально гармоніює з неймовірними пейзажами острова.

Читайте також : Фото Костюк зачарувала розкішними фото з Мальдів після завершення сезону

Нагадаємо, напередодні Світоліна шокувала заявою про те, що більше не зіграє у 2025-му році.

Натомість її чоловік Гаель Монфіс заявив, що завершить після сезону-2026.

Раніше повідомлялося, що Еліна мило привітала доньку із днем народження.