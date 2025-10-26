Українська правда
Завітала на батьківщину Роналду: Світоліна поділилася ефектними кадрами з Мадейри

Богдан Войченко — 26 жовтня 2025, 13:41
Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила зробити паузу після насиченого сезону та вирушила у подорож до одного з наймальовничіших місць Європи на Мадейру, батьківщину легендарного Кріштіану Роналду.

Зіркова спортсменка поділилася з підписниками серією ефектних світлин, на яких позує серед гірських краєвидів, біля водоспадів і на узбережжі Атлантичного океану. На знімках Еліна виглядає щасливою та розслабленою, насолоджуючись кожним моментом подорожі.

"Мадейра була вогонь. На сангрії тримаємось",  підписала Світоліна свій допис, натякнувши, що відпочинок вдався на всі сто.

Фанати одразу засипали спортсменку компліментами, відзначивши, що природна краса Еліни ідеально гармоніює з неймовірними пейзажами острова.

Нагадаємо, напередодні Світоліна шокувала заявою про те, що більше не зіграє у 2025-му році.

Натомість її чоловік Гаель Монфіс заявив, що завершить після сезону-2026.

Раніше повідомлялося, що Еліна мило привітала доньку із днем народження.

