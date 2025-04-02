Телеведуча та кохана антигероя Ліверпуля вразила фанатів відвертим фото у халаті

Ділетта Леотта, відома телеведуча DAZN, знову привернула увагу публіки своїм останнім фотопостом у соціальних мережах.

На новій світлині вона виглядає просто осліпливо у білому халаті, що майже нічого не приховує.

Фотографія була зроблена під час її відпочинку в Неаполі, де вона приїхала для висвітлення матчу між Наполі та Міланом (2:1),

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У той час як Леотта насолоджувалася видами Неаполя, її партнер, колишній воротар Ліверпуля Лоріс Каріус, переживав важкий момент у своїй кар'єрі.

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Німецький футболіст, який зараз грає за Шальке, був змушений покинути поле через травму під час матчу проти Гройтер Фюрт. Ця травма вивела його з гри до кінця сезону.

Раніше журналісти дізналися, скільки Каріус заробляє в Шальке.