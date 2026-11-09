Баварія може підписати скандального ексголкіпера Ліверпуля

Мюнхенська Баварія шукає досвідченого воротаря, який зможе підсилити команду наступного сезону на тлі ймовірного завершення кар'єри Мануелем Нойєром. До списку потенційних кандидатів увійшли Олівер Бауманн, Бернд Лено та Лоріс Каріус.

Про це повідомляє Sky Sport.

40-річний Нойєр найімовірніше завершить кар'єру після завершення поточного сезону. Воротар знову отримав травму під час виїзного матчу проти Майнца та більше не допоможе команді до кінця року.

Це вже четвертий випадок упродовж року, коли Нойєра довелося замінити через пошкодження під час матчу. Раніше за всю кар'єру подібне траплялося з ним не більше двох разів на рік.

Головним кандидатом на посилення воротарської позиції залишається голкіпер Гоффенгайма Олівер Бауманн. Саме його керівництво мюнхенців вважає найбільш бажаним варіантом завдяки стабільним виступам протягом останніх років.

Водночас Баварія розглядає ще двох досвідчених воротарів – Бернда Лено з Фулгема та Лоріса Каріуса із Шальке. Обидва перебувають у короткому списку потенційних новачків клубу.

Нагадаємо, Каріус протягом кар'єри виступав за Ньюкасл, Уніон Берлін, Бешикташ, Майнц і Штутгарт. Але найбільш запам'ятався після київського фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році, у якому Реал переміг Ліверпуль (3:1).

Тоді, перший гол у матчі став наслідком грубої помилки Каріуса. Голкіпер намагався швидко ввести м'яч в гру рукою, однак Карім Бензема встиг підставити ногу. М'яч від француза відскочив у ворота, залишені без захисту, відкривши рахунок у зустрічі.

Напередодні Кейн продовжив контракт із Баварією до літа 2029 року.