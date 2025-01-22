Журналісти назвали зарплату Каріуса в Шальке

Колишній воротар Ліверпуля Лоріс Каріус у складі Шальке буде отримувати всього 25 тисяч євро на місяць.

Про це повідомляє Sport.de.

Його контракт розрахований до кінця сезону. Загалом він отримає 150 тисяч євро.

Повідомляється, що це далеко не найвища зарплата у клубі. Він приєднався до команди тиждень тому.

Нагадаємо, що Каріус перебував у статусі вільного агента останні півроку. Це сталося після того, як закінчився його контракт з Ньюкаслом.

До "сорок" він виступав за Майнц, Ліверпуль, Бешикташ та Уніон Берлін.

У складі мерсисайдців 31-річний німець став антигероєм фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, коли він припустився двох результативних помилок у грі з Реалом (1:3).