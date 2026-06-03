Скандальний ексголкіпер Ліверпуля може продовжити контракт із Шальке

Німецький воротар Лоріс Каріус та Шальке домовились про продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У новій угоді буде прописане підвищення зарплати гравця.

У минулому сезоні 32-річний воротар провів 13 "сухих" ігор у 30 матчах за Шальке в Другій Бундеслізі. За підсумками сезону клуб з Гельзенкірхена повернувся в еліту німецького футболу.

Протягом кар'єри він також виступав за Ньюкасл, Уніон Берлін, Бешикташ, Майнц і Штутгарт. Але найбільш запам'ятався після київського фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році, у якому Реал переміг Ліверпуль (3:1).

Тоді, перший гол у матчі став наслідком грубої помилки Каріуса. Голкіпер намагався швидко ввести м'яч в гру рукою, однак Карім Бензема встиг підставити ногу. М'яч від француза відскочив у ворота, залишені без захисту, відкривши рахунок у зустрічі.

Раніше італійська спортивна журналістка та телеведуча Ділетта Леотта поділилася радісною новиною зі своїми підписниками – вона вдруге стала мамою. Сина Леотта народила від німецького воротаря Лоріса Каріуса.