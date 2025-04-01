Скандальна зірка жіночого футболу похизувалася звабливими знімками у купальнику

Футболіста англійського клубу Чешем Юнайтед Мадлен Райт вразила своїх прихильників відвертою фотосесією на пляжі.

Дівчина опублікувала в Інстаграмі світлини в купальнику на березі моря. Скандальна персона у світі жіночого футболу покадрово показала, як заходить у воду.

Гарячі знімки за декілька днів набрали десятки тисяч лайків, а також чимало схвальних відгуків від чоловічої аудиторії.

Нагадаємо, Мадлен є не тільки професійною футболісткою, але й моделлю. Дівчина стала популярною у 2021 році, публікуючи на платформі OnlyFans пікантні знімки.

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Пізніше Райт зізналася, що другорядна забава стала її основним джерелом заробітку. Зараз гравчиня Чешем Юнайтед заробляє понад 500 тисяч фунтів на рік.

Раніше повідомлялося, що зірка жіночого баскетболу змінила спорт на платформу для дорослих, ставши мільйонеркою.