Зірка італійського телебачення і дружина голкіпера-невдахи поділилася шикарними фото в купальнику

Італійська телезірка DAZN Ділетта Леотта знову викликала фурор у соцмережах завдяки серії ефектних знімків у рожевому бікіні, які вона опублікувала під час відпочинку на Сицилії.

33-річна ведуча, яка вже давно стала не лише обличчям італійського футболу, а й улюбленицею мільйонів у соцмережах, позувала на яхті у рожевому купальнику на фоні Середземного моря.

Нагадаємо, Леотта у 2022 році почала стосунки з колишнім голкіпером Ліверпуля Лорісом Каріусом, а вже в серпні 2023 року в пари народилася донька Арія.

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Що стосується самого Каріуса, він намагається перезапустити свою кар’єру в німецькому Шальке. Після тривалої паузи 31-річний воротар дебютував за клуб у лютому.

На жаль, зараз німецький футболіст знаходиться у лазареті через важку травму, яка вивела його з гри до кінця сезону.