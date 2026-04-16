Вагітна, але зухвала: дружина ексзірки Ліверпуля та ведуча DAZN вразила відвертою фотосесією

Відома телеведуча платформи DAZN Ділетта Леотта знову опинилася у центрі уваги після нової фотосесії, яка викликала бурхливу реакцію в соцмережах.

34-річна італійка, яка очікує на другу дитину від колишнього воротаря Лоріс Каріус, поділилася серією знімків, серед яких особливий резонанс викликав кадр без верхнього одягу, зроблений зі спини.

Публікація миттєво зібрала тисячі коментарів, адже Леотта вкотре продемонструвала, як поєднує вагітність, роботу та медійний образ.

Цікаво, що паралельно з фотосесією Ділетта Леотта активно працює у прямому ефірі, де висвітлює матчі Серія А. Під час останнього туру вона з'явилася у студії в обтислій світло-блакитній сукні та на підборах, а після матчу Інтера проти Комо (4:3) поспілкувалася з форвардом Маркусом Тюрамом, чим також привернула увагу глядачів.

Нагадаємо, Леотта перебуває вже більш ніж на четвертому місяці вагітності – про це вона повідомила ще у грудні, оголосивши, що разом із Лорісом Каріусом чекає на другу дитину. Пара вже виховує доньку Арію, яка народилася у серпні 2023 року, а згодом вони офіційно одружилися після заручин.

Раніше повідомлялося, що Ділетта поділилася гарячими знімками у купальнику.