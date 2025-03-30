Інтер втримав перемогу над Удінезе, Фіорентина обіграла Аталанту в 30 турі Серії А

У неділю, 30 березня, в італійській Серії А чотирма матчами продовжився 30-й тур Серії А.

Так, у перших двох зустрічах Кальярі розгромив Монцу, а Фіорентина перемогла Аталанту. Поразка "богині" значно похитнула її становище на 3-й сходинці турнірної таблиці, так як відрив від 4-ї Болоньї складає тепер всього 2 залікових бали.

Також клуб втратив можливість зрівнятися по очкам з Наполі, який наразі другий, втім, свою гру ще не зіграв.

Інтер вдома переграв Удінезе. "Змії" завдяки голам Арнаутовича та Фраттезі виграли перший тайм. Наприкінці матчу Соле відродив інтригу та набільше гостей не вистачило.

У заключному матчі дня Наполі прийме Мілан.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

30 тур, 30 березня

Кальярі – Монца 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Віола, 2:0 – 73 Гаетано, 3:0 – 90+2 Лувумбу

Фіорентина – Аталанта 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45 Кін

Інтер – Удінезе 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Арнаутович (12), 2:0 – Фраттезі (29), 2:1 – Соле (71)

21:45 Наполі – Мілан

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора 29 березня, відбулося також чотири матчі 30 туру. Зокрема, Рома завдяки голу Артем Довбика перемогла Лечче.