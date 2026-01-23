Мавпи, пляж і пальми: дружина Усика поділилася атмосферними фото з відпочинку у Таїланді

Дружина українського чемпіона Олександра Усика, Катерина Усик, потішила підписників стильними та атмосферними кадрами з відпочинку в Таїланді.

У своєму Instagram Катерина опублікувала серію фото, на яких показала справжню екзотику: прогулянки серед тропічних джунглів, знімки з мавпами, яскраві екзотичні квіти, деталі місцевої культури, а також теплі кадри разом з Олександром.

Нагадаємо, напередодні Олександр відзначив 39-й день народження на відпочинку в Таїланді, поділившись ефектними знімками зі святкування.

Також боксер не втратив нагоди занурився в море, відсвяткувавши таким чином Хрещення Господнє.

Раніше повідомлялося, що Усик спробував себе у ролі підкорювача вогню під час місцевого файл-шоу.