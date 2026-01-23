Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Мавпи, пляж і пальми: дружина Усика поділилася атмосферними фото з відпочинку у Таїланді

Богдан Войченко — 23 січня 2026, 00:30
Instagram
Мавпи, пляж і пальми: дружина Усика поділилася атмосферними фото з відпочинку у Таїланді

Дружина українського чемпіона Олександра Усика, Катерина Усик, потішила підписників стильними та атмосферними кадрами з відпочинку в Таїланді.

У своєму Instagram Катерина опублікувала серію фото, на яких показала справжню екзотику: прогулянки серед тропічних джунглів, знімки з мавпами, яскраві екзотичні квіти, деталі місцевої культури, а також теплі кадри разом з Олександром.

Нагадаємо, напередодні Олександр відзначив 39-й день народження на відпочинку в Таїланді, поділившись ефектними знімками зі святкування.

Читайте також :
Фільм з Усиком та стрічку про Формулу-1 номінували на "Оскар"

Також боксер не втратив нагоди занурився в море, відсвяткувавши таким чином Хрещення Господнє.

Раніше повідомлялося, що Усик спробував себе у ролі підкорювача вогню під час місцевого файл-шоу.

Олександр Усик Катерина Усик фотосесія Lifestyle
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік