Торт, шампанське і файр-шоу: дружина Усика показала, як Олександр відсвяткував своє 39-річчя

17 січня 2026 року абсолютна зірка світового боксу, володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик, відзначив 39-й день народження.

Святкування пройшло далеко від зимової Європи – у сонячному Таїланді. Дружина чемпіона Катерина Усикподілилася в соцмережах атмосферними кадрами з урочистостей, показавши, як саме родина відзначила цю подію.

Читайте також : Бій на 150 тисяч глядачів: Усик може очолити рекордне шоу в США

На фото – пальми, тропічний вечір, салюти та феєрверки, багато шампанського, яскраве файр-шоу та головний атрибут свята – великий білий торт, який став справжньою окрасою вечора.

Кадри миттєво викликали захоплення у фанатів, які засипали чемпіона привітаннями та теплими словами.

Нагадаємо, нещодавно українець відмовився від титулу WBO, оскільки треба було проводити захист проти Фабіо Вордлі.

Проте згодом стало відомо, що президент Світової боксерської ради (WBC) заявив, що організація схвалила прохання українського надважковаговика провести добровільний захист титулу проти Деонтея Вайлдера.