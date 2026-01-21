Відкрив у собі новий талант: Усик спробував себе у файр-шоу під час відпочинку в Таїланді

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує ділитися яскравими моментами відпочинку в Таїланді, але цього разу боксер опинився у самому центрі файр-шоу.

Спочатку на відео можна побачити, як професійні артисти виконують складні трюки з вогнем, а Усик знімає видовищне дійство на камеру. Проте залишатися лише глядачем чемпіон не став.

Згодом Олександр взяв до рук один факел і кілька секунд упевнено покрутив його, а після цього шоу-менів дали йому другий факел.

Усик просто тримав обидва у руках і зробив ефектне фото, яке миттєво розлетілося соцмережами.

Нагадаємо, напередодні Олександр відзначив 39-й день народження на відпочинку в Таїланді, поділившись ефектними знімками зі святкування.

Також боксер не втратив нагоди занурився в море, відсвяткувавши таким чином Хрещення Господнє.