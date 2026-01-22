Українська правда
Фільм з Усиком та стрічку про Формулу-1 номінували на "Оскар"

Сергій Шаховець — 22 січня 2026, 17:22
Академія кінематографічних мистецтв і наук у четвер, 22 січня, оголосила номінантів на премію "Оскар" 2026 року. До переліку потрапила спортивна драма "Незламний" за участю Олександра Усика та стрічка "F1" із Бредом Піттом.

Повний список номінантів опублікувала Los Angeles Times.

"Незламний" (The Smashing Machine) претендує на премію "Оскар" у категорії "Грим та зачіски".

У біографічній драмі про легендарного американського бійця змішаних єдиноборств Марка Керра, якого зіграв Двейн "Скеля" Джонсон, знявся український боксер Олександр Усик. Чемпіон світу з боксу втілив образ легенди ММА Ігоря Вовчанчина.

Також у чотирьох номінація присутня стрічка "F1" режисера Джозефа Косінскі. Спортивна драма про Формули-1 із Бредом Піттом претендує на перемогу в категоріях "Найкращий фільм", "Операторська робота", "Монтаж фільму", "Звук" та "Візуальні ефекти".

Зазначимо, що 98 церемонія вручення "Оскара" відбудеться 15 березня 2026 року в театрі Долбі в Голлівуді.

Раніше повідомлялося, що про історію Манчестер Юнайтед знімуть драматичний серіал.

