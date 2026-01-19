Українська правда
Зі святом, православні: Усик в Таїланді привітав українців з Хрещенням Господнім

Олександр Булава — 19 січня 2026, 18:13
Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) привітав своїх підписників зі святом Хрещення Господнього.

Відповідне відео боксер опублікував в Instagram.

"Слава Богу за все. Зі святом, православні", – написав Усик.

Варто нагадати, що в Україні Хрещення Господнє відзначають 6 січня за новим церковним календарем, тоді як за старим стилем свято припадає на 19 січня.

Зазначимо, що друг українського надважковаговика Василь Ломаченко теж цього дня пірнав у воду.

Напередодні Усик привітав українців із Різдвом 7 січня, зазначивши, що святкує його саме цього дня. Згодом він записав нове відеозвернення, в якому пояснив свою позицію та закликав до взаємної поваги.

