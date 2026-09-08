Дружина Малиновського показала зворушливе фото Салаха з донькою
Дружина гравця Трабзонспора та збірної України Руслана Малиновського, Роксана, поділилася у своєму Instagram дуже теплим кадром.
На світлині зображений один із найвідоміших футболістів сучасності Мохамед Салах, який обіймає донечку українського півзахисника Олівію.
Кадр вийшов по-справжньому милим та одразу привернув увагу футбольних уболівальників.
Нагадаємо, Малиновський став гравцем турецького клубу у червні цього року. Станом на цей момент він провів у складі турецького колективу 4 поєдинки, у яких результативними діями не відзначався.
Нещодавно він отримав червону картку на 13-й хвилині у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Ференцвароша (0:4 – поразка "бордових") через те, що наступив на ногу суперникові.
Раніше повідомлялося, що клуб українця проведе товариський матч у Росії проти Зеніта.