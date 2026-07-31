Торт, корона і біла сукня: дружина лідера Динамо ефектно відсвяткувала 29-річчя

Дружина вінгера київського Динамо Назара Волошина Ліза Кандиба поділилася зі своїми підписниками атмосферними кадрами зі святкування дня народження.

29-річна Ліза влаштувала стильну фотосесію у ніжному образі. Для святкування вона обрала елегантну білу сукню, доповнивши її короною, а позувала на тлі білосніжної постелі з розкішним святковим тортом.

Світлини швидко привернули увагу шанувальників, які засипали дружину футболіста компліментами, відзначивши її вишуканий образ та святкову атмосферу.

Нагадаємо, не так давно Кандиба потішила підписників у Instagram яскравими кадрами з відпустки.

Читайте також : Фото Костюк знову запалила у соцмережах: українська тенісистка показала гарячі фото у купальниках

Раніше повідомлялося, що кохана вінгера Динамо опублікувала серію нових фото з розкішного відпочинку на Мальдівах.