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Торт, корона і біла сукня: дружина лідера Динамо ефектно відсвяткувала 29-річчя

Богдан Войченко — 31 липня 2026, 05:30
Instagram
Торт, корона і біла сукня: дружина лідера Динамо ефектно відсвяткувала 29-річчя

Дружина вінгера київського Динамо Назара Волошина Ліза Кандиба поділилася зі своїми підписниками атмосферними кадрами зі святкування дня народження.

29-річна Ліза влаштувала стильну фотосесію у ніжному образі. Для святкування вона обрала елегантну білу сукню, доповнивши її короною, а позувала на тлі білосніжної постелі з розкішним святковим тортом.

Світлини швидко привернули увагу шанувальників, які засипали дружину футболіста компліментами, відзначивши її вишуканий образ та святкову атмосферу.

Нагадаємо, не так давно Кандиба потішила підписників у Instagram яскравими кадрами з відпустки.

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Раніше повідомлялося, що кохана вінгера Динамо опублікувала серію нових фото з розкішного відпочинку на Мальдівах.

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