Красуня з Динамо запалила на Мальдівах: дівчина лідера клубу вразила фанатів гарячими фото
Дівчата футболістів знову у центрі уваги соцмереж.
Цього разу Ліза Кандиба, кохана вінгера київського Динамо Назара Волошина, опублікувала в Instagram серію нових кадрів з розкішного відпочинку на Мальдівах.
На світлинах дівчина позує: у стильному купальнику з екзотичною квіткою у волоссі на тлі бірюзового океану та білосніжного піску.
Образ вийшов максимально літній та романтичний, але водночас дуже ефектний.
Нагадаємо, не так давно Кандиба потішила підписників у Instagram яскравими кадрами з відпустки.