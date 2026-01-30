Красуня з Динамо запалила на Мальдівах: дівчина лідера клубу вразила фанатів гарячими фото

Дівчата футболістів знову у центрі уваги соцмереж.

Цього разу Ліза Кандиба, кохана вінгера київського Динамо Назара Волошина, опублікувала в Instagram серію нових кадрів з розкішного відпочинку на Мальдівах.

На світлинах дівчина позує: у стильному купальнику з екзотичною квіткою у волоссі на тлі бірюзового океану та білосніжного піску.

Образ вийшов максимально літній та романтичний, але водночас дуже ефектний.

Нагадаємо, не так давно Кандиба потішила підписників у Instagram яскравими кадрами з відпустки.