Дружина лідера збірної України похизувалася гарячими кадрами з фотосесій

Дружина вінгера АЕКа та збірної України Олександра Зубкова, Ганна, знову привернула увагу підписників ефектним контентом у соціальних мережах.

Цього разу вона показала не лише фінальні фотографії, а й відео самого процесу двох стильних фотосесій. І для кожної з них Ганна обрала абсолютно різні, але однаково ефектні образи.

Перший ролик, схоже, було знято на вулицях Венеції. Для цієї фотосесії дружина українського футболіста обрала вишуканий білий костюм, який доповнила чорним капелюхом та білими рукавичками.

Особливу увагу привернув верх образу – жилет був виконаний у стилі корсета та вдало підкреслював фігуру Ганни. На тлі вузьких європейських вуличок такий образ виглядав особливо атмосферно.

А от для другої фотосесії Ганна обрала зовсім інший стиль – більш сміливий та драматичний.

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Вона постала перед камерою у чорній сукні та довгих чорних рукавичках, позуючи в інтер'єрі квартири. У відео дружина Зубкова змінювала пози перед камерою, демонструючи впевненість та ефектний образ.

Нагадаємо, напередодні Олександр Зубков перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора. Він уклав контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.

Раніше повідомлялося, що родина Зубкових поділилася милими фото сімейного відпочинку за кордоном.