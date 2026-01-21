Українська правда
Дівчина гравця Динамо вразила пікантними фото з відпочинку на Мальдівах

Богдан Войченко — 21 січня 2026, 10:04
Ліза Кандиба, дівчина футболіста київського Динамо Назара Волошина, потішила підписників у Instagram яскравими кадрами з відпустки. З геолокації видно, що Ліза насолоджується відпочинком на Мальдівах.

Фотосет зроблений просто на пляжі біля океану. На знімках дівчина позує у купальнику, лежачи на піску спиною до камери, зробивши акцент на фігурі.

Ліза опублікувала одразу три варіації фото, кожна з яких швидко зібрала хвилю реакцій.

Коментарі під постом традиційно гарячі: фанати відзначають ідеальну форму, екзотичні пейзажі та справжній літній настрій, яким поділилася обраниця динамівця.

Раніше повідомлялося, що дружина скандального футболіста Шахтаря поділилася ефектними знімками з відпочинку у горах.

