Дівчина гравця Динамо вразила пікантними фото з відпочинку на Мальдівах
Ліза Кандиба, дівчина футболіста київського Динамо Назара Волошина, потішила підписників у Instagram яскравими кадрами з відпустки. З геолокації видно, що Ліза насолоджується відпочинком на Мальдівах.
Фотосет зроблений просто на пляжі біля океану. На знімках дівчина позує у купальнику, лежачи на піску спиною до камери, зробивши акцент на фігурі.
Ліза опублікувала одразу три варіації фото, кожна з яких швидко зібрала хвилю реакцій.
Коментарі під постом – традиційно гарячі: фанати відзначають ідеальну форму, екзотичні пейзажі та справжній літній настрій, яким поділилася обраниця динамівця.
