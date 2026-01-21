Дівчина гравця Динамо вразила пікантними фото з відпочинку на Мальдівах

Ліза Кандиба, дівчина футболіста київського Динамо Назара Волошина, потішила підписників у Instagram яскравими кадрами з відпустки. З геолокації видно, що Ліза насолоджується відпочинком на Мальдівах.

Фотосет зроблений просто на пляжі біля океану. На знімках дівчина позує у купальнику, лежачи на піску спиною до камери, зробивши акцент на фігурі.

Читайте також : Фото Дружина Мессі підірвала мережу: Антонелла похизувалася гарячими фото у купальнику біля басейну

Ліза опублікувала одразу три варіації фото, кожна з яких швидко зібрала хвилю реакцій.

Коментарі під постом – традиційно гарячі: фанати відзначають ідеальну форму, екзотичні пейзажі та справжній літній настрій, яким поділилася обраниця динамівця.

Раніше повідомлялося, що дружина скандального футболіста Шахтаря поділилася ефектними знімками з відпочинку у горах.