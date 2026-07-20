Зірка збірної Іспанії став десятим футболістом в історії, якому підкорилось елітне чемпіонське досягнення
Фабіан Руїс
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30-річний півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс став десятим гравцем, який за один сезон виграв Лігу чемпіонів і чемпіонат світу, зігравши в обох фіналах.
Про це повідомляє Squawka.
До цього жодному іспанцю не підкорялось таке досягнення. Востаннє його записав собі в актив французький захисник Рафаель Варан.
Футболісти, які вигравали в один сезон ЛЧ і ЧС, граючи у фіналах:
- Франц Бекенбауер (1974)
- Герд Мюллер (1974)
- Зепп Маєр (1974)
- Ганс-Георг Шварценбек (1974)
- Пауль Брайтнер (1974)
- Улі Генесс (1974)
- Крістіан Карамбе (1998)
- Роберто Карлос (2002)
- Рафаель Варан (2018)
- Фабіан Руїс (2026)
Зазначимо, що збірна Іспанії здолала Аргентину у фіналі ЧС-2026 з рахунком 1:0 після додаткового часу. ПСЖ виграв Лігу чемпіонів, здолавши Арсенал у серії пенальті.
Нагадаємо, що також Кіліан Мбаппе переписав історію футболу. Він встановив унікальне бомбардирське досягнення мундіалів.