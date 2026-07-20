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Зірка збірної Іспанії став десятим футболістом в історії, якому підкорилось елітне чемпіонське досягнення

Денис Іваненко — 20 липня 2026, 09:46
Зірка збірної Іспанії став десятим футболістом в історії, якому підкорилось елітне чемпіонське досягнення
Фабіан Руїс
Getty Images

30-річний півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс став десятим гравцем, який за один сезон виграв Лігу чемпіонів і чемпіонат світу, зігравши в обох фіналах.

Про це повідомляє Squawka.

До цього жодному іспанцю не підкорялось таке досягнення. Востаннє його записав собі в актив французький захисник Рафаель Варан.

Футболісти, які вигравали в один сезон ЛЧ і ЧС, граючи у фіналах:

  • Франц Бекенбауер (1974)
  • Герд Мюллер (1974)
  • Зепп Маєр (1974)
  • Ганс-Георг Шварценбек (1974)
  • Пауль Брайтнер (1974)
  • Улі Генесс (1974)
  • Крістіан Карамбе (1998)
  • Роберто Карлос (2002)
  • Рафаель Варан (2018)
  • Фабіан Руїс (2026)

Зазначимо, що збірна Іспанії здолала Аргентину у фіналі ЧС-2026 з рахунком 1:0 після додаткового часу. ПСЖ виграв Лігу чемпіонів, здолавши Арсенал у серії пенальті.

Нагадаємо, що також Кіліан Мбаппе переписав історію футболу. Він встановив унікальне бомбардирське досягнення мундіалів.

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Фабіан Руїс

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