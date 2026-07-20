Зірка збірної Іспанії став десятим футболістом в історії, якому підкорилось елітне чемпіонське досягнення

30-річний півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс став десятим гравцем, який за один сезон виграв Лігу чемпіонів і чемпіонат світу, зігравши в обох фіналах.

Про це повідомляє Squawka.

До цього жодному іспанцю не підкорялось таке досягнення. Востаннє його записав собі в актив французький захисник Рафаель Варан.

Футболісти, які вигравали в один сезон ЛЧ і ЧС, граючи у фіналах:

Франц Бекенбауер (1974)

Герд Мюллер (1974)

Зепп Маєр (1974)

Ганс-Георг Шварценбек (1974)

Пауль Брайтнер (1974)

Улі Генесс (1974)

Крістіан Карамбе (1998)

Роберто Карлос (2002)

Рафаель Варан (2018)

Фабіан Руїс (2026)

Зазначимо, що збірна Іспанії здолала Аргентину у фіналі ЧС-2026 з рахунком 1:0 після додаткового часу. ПСЖ виграв Лігу чемпіонів, здолавши Арсенал у серії пенальті.

Нагадаємо, що також Кіліан Мбаппе переписав історію футболу. Він встановив унікальне бомбардирське досягнення мундіалів.