Іспанія встановила світовий рекорд за тривалістю безпрограшної серії після перемоги у фіналі ЧС-2026

Збірна Іспанії з футболу встановила світовий рекорд за тривалістю безпрограшної серії в ігровий час після перемоги над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Команда Луїса де ла Фуенте мінімально здолала аргентинців з рахунком 1:0 та вдруге в історії завоювала титул чемпіона світу. Ця перемога стала для іспанців 38-м поспіль матчем без поразок, завдяки чому вони перевершили попередній рекорд збірної Італії.

"Скуадра Адзурра" не програвала у 37 матчах поспіль у період із 2018 до 2021 року. Під час цієї серії італійці виграли Євро-2020, здолавши Англію у фіналі.

Іспанія повторила досягнення Італії після перемоги над Францією (1:0) у півфіналі ЧС-2026. У вирішальному матчі турніру команда де ла Фуенте встановила новий одноосібний рекорд. Востаннє іспанці програвали в ігровий час ще в березні 2024 року в товариському матчі проти збірної Колумбії (0:1).

Найдовші безпрограшні серії в історії збірних в ігровий час в усіх турнірах:

Іспанія – 38 матчів (28 перемог, 10 нічиїх) – березень 2024 року – серія триває

Італія – 37 матчів (30 перемог, 7 нічиїх) – жовтень 2018 року – жовтень 2021 року

Іспанія – 35 матчів (32 перемоги, 3 нічиї) – лютий 2007 року – червень 2009 року

Іспанія – 35 матчів (20 перемог, 11 нічиї) – вересень 1994 року – листопад 1997 року

Франція — 30 матчів (22 перемоги, 8 нічиїх) — лютий 1994 року — червень 1996 року

Відзначимо, що найкращим гравцем фіналу ЧС-2026 став нападник Ферран Торрес, який став автором єдиного голу у зустрічі. Натомість найкращим футболістом усього Мундіалю став не Ліонель Мессі, а іспанець Родрі.